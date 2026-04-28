مسعفون: مقتل 3 في هجمات إسرائيلية على غزة بينهم طفل

القاهرة/غزة 28 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وذكر المسعفون أن طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت الطفل عادل النجار في شرق خان يونس جنوب القطاع، في حين استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أي من الواقعتين.

وفي مشرحة مجمع ناصر الطبي، وصل الأقارب لتوديع النجار الذي تم لف جثمانه الصغير بكفن أبيض.

وبكت النساء بجانب الجثمان، الذي كان موضوعا على نقالة طبية على الأرض، وأدى الرجال عليه صلاة الجنازة قبل نقله إلى المقبرة لدفنه.

وقال الأقارب إن الطفل كان يجمع الورق المقوى الذي تستخدمه الأسرة في الطهو. ولا توجد كهرباء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023، ويشتكي الفلسطينيون من القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول غاز الطهي.

وتتواصل أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025، إذ تشن إسرائيل هجمات شبه يومية على الفلسطينيين.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة ورمضان عبد من غزة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)