مسعفون: مقتل 3 من الجهاد الإسلامي في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة أعضاء في الحركة يوم الثلاثاء خلال مداهمة للجيش لبلدة قباطية قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران، إن الثلاثة قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

وأضافت سرايا القدس أن الثلاثة هم أنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما) ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاما) وسليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاما).

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا بنيران إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.

وتصاعدت أعمال العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة قبل أكثر من 13 شهرا. وقُتل المئات من الفلسطينيين، بين مسلحين وشبان يلقون الحجارة ومدنيين، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية عدد القتلى في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة بما يصل إلى 787 قتيلا، بينهم 167 فتى. ولا تفرق أرقام الوزارة بين المدنيين والمقاتلين.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن العشرات من الإسرائيليين قُتلوا في هجمات شنها فلسطينيون في الشوارع خلال العام الماضي.