مسعفون: مقتل 31 على الأقل في غارات إسرائيلية بقطاع غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة يوم الأحد قتلت 31 شخصا على الأقل نصفهم تقريبا في مناطق بشمال القطاع حيث يشن الجيش حملة منذ نحو شهر يقول إنها تهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تنظيم صفوفها.

ووصف فلسطينيون الهجوم الجوي والبري الجديد وأوامر الإخلاء القسرية بأنها “تطهير عرقي” يهدف إلى إخلاء بلدتين ومخيم للاجئين في شمال قطاع غزة من السكان لإنشاء مناطق عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك قائلة إنها تقاتل مسلحين من حماس يشنون هجمات انطلاقا من هناك.

وقال مسعفون إن 13 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيت لاهيا وجباليا، أكبر مخيمات القطاع الثمانية الأقدم وموقع تركز الهجوم العسكري الجديد.

وقُتل الباقون في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع، بما في ذلك ضربة في خان يونس قال مسؤولون بمجال الصحة إنها أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال مسؤولون في قطاع الصحة بمستشفى كمال عدوان بالقرب من بيت لاهيا إن المنشأة تعرضت لنيران دبابة إسرائيلية وإن طفلا كان يرقد بالمستشفى أصيب بجروح خطيرة.

وقال حسام أبو صفية، مدير المستشفى، إن الهجوم وقع بعد أن زار وفد من منظمة الصحة العالمية المستشفى ونقلوا بعض المرضى خارجه.

وأضاف أنه رغم أهمية إجلاء الجرحى، فإن الأهم هو إرسال فرق طبية متخصصة إلى مستشفيات شمال غزة التي أصبحت مكتظة بالمصابين.

وقال أبو صفية إن نيران دبابة إسرائيلية أصابت إمدادات المياه وفناء المستشفى ووحدة العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون وليس نتيجة هجوم إسرائيلي.

وأضافت في بيان في وقت متأخر من يوم الأحد “تواصل المنظمات الإرهابية استغلال البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية ومنظمات الإغاثة الدولية من أجل أنشطتها الإرهابية”.

ونفت حماس مرارا وتكرارا استخدام المرافق المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد لأغراض عسكرية.

كان الجيش قال يوم السبت في بيان إنه أرسل فرقة عسكرية جديدة إلى جباليا للانضمام إلى كتيبتين أخريين. وأضاف أن مئات المسلحين الفلسطينيين قتلوا في “المعارك” منذ بدء الهجوم في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

في الوقت نفسه، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إنها سهلت إطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يوم السبت، وأضافت أن 58604 أطفال تلقوا جرعة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر في شمال القطاع يمنعها من تطعيم آلاف الأطفال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأضافت أن أحد المراكز الطبية تعرض لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية في أثناء إحضار الأسر لأطفالها لتلقي جرعة من لقاح شلل الأطفال يوم السبت، وأن أربعة أطفال أصيبوا.