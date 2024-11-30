مسعفون: مقتل 32 فلسطينيا في هجمات للجيش الإسرائيلي في غزة

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من نضال المغربي وآدم مكاري ومنة علاء الدين

القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا في هجوم على مركبة في قطاع غزة متهما القتيل بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وقال مسعفون إن 32 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي بأنحاء قطاع غزة ليل الجمعة ويوم السبت.

ويأتي التصعيد في حين من المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار مع مسؤولين مصريين، بعد أيام من موافقة إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على وقف إطلاق النار في لبنان، حسبما قال مسؤولان في حماس لرويترز.

وذكر مسعفون بعد ذلك اليوم أن تسعة قتلوا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة قرب تجمع لفلسطينيين يتلقون المساعدات في خان يونس جنوب القطاع.

وقال سكان ومصدر من حماس لرويترز إن المركبة التي استهدفت قرب حشد يتلقى الطحين كان يستخدمها أفراد أمن مسؤولون عن الإشراف على توصيل شحنات المساعدات إلى غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) والدفاع المدني الفلسطيني في بيان في وقت مبكر من يوم السبت أن سبعة على الأقل من إجمالي 32 قتيلا لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني أيضا إن أحد مسؤوليه قُتل في هجمات على جباليا شمال القطاع، ليصل إجمالي عدد العاملين في الدفاع المدني الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 88.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ما أثير عن أن الفلسطيني الذي قتله يوم السبت في هجوم على مركبة في غزة كان موظفا في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وفا أن ثلاثة من موظفي ورلد سنترال كيتشن، وهي منظمة إنسانية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، قُتلوا عندما تم استهداف مركبة مدنية في خان يونس.

ولم تعلق ورلد سنترال كيتشن بعد على الواقعة.