مسعفون: مقتل 33 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 33 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في هجمات إسرائيلية بغزة يوم الأربعاء، وإن معظم القتلى سقطوا في غارة جوية على منزل في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة بيت لاهيا أدت إلى مقتل 22 على الأقل، بينهم نساء وأطفال. وعرض أقارب أسماء من قتلوا من ذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 30 على الأقل كانوا يعيشون في المنزل متعدد الطوابق قبل ضربه، مضيفة أن العديد من أفراد العائلة ما زالوا مفقودين مع استمرار عمليات الإنقاذ خلال ساعات الصباح.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه شن غارة لاستهداف مسلحين من حماس قرب مستشفى كمال عدوان الواقع بين بيت لاهيا وجباليا في الطرف الشمالي للقطاع المحاصر منذ شهرين.

وأضاف أنه لا يزال يتحرى الواقعة، لكنه وصف عدد القتلى المعلن من مسعفين فلسطينيين ووسائل إعلام فلسطينية بأنه “غير دقيق” ولا يتوافق مع ما لدى الجيش من معلومات.

وفي بلدة بيت حانون القريبة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات منذ أكتوبر تشرين الأول، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في مقتل وإصابة عدة أشخاص. وقال منقذون إن عدة أشخاص حوصروا تحت أنقاض منزل.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال مسعفون لرويترز إن سبعة فلسطينيين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت خدمة الدفاع المدني الفلسطينية ومسعفون إن أربعة أشخاص، من بينهم الصحفية إيمان الشانتي وابنها، قتلوا في غارة جوية إسرائيلية أخرى على منزلين في مدينة غزة. وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن إيمان أصبحت رقم 193 في قائمة الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة على إسرائيل لكنهما سقطا في مناطق مفتوحة ولم يتسببا في إصابات. وأشار إلى قدرة مسلحين في قطاع غزة على الاستمرار في شن هجمات صاروخية على الرغم من 14 شهرا من الهجمات الجوية والعسكرية الإسرائيلية المدمرة.

وأمر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من يوم الأربعاء سكان مخيم المغازي بوسط غزة بالإخلاء، وأرجع ذلك إلى إطلاق صواريخ من المنطقة. وطالبهم بالتوجه نحو منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية بالقرب من ساحل البحر المتوسط.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع المدمر. وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالاندساس بين السكان المدنيين. وتنفي حماس هذا الاتهام وتقول إنه ذريعة تبرر بها إسرائيل هجماتها العشوائية.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات في بيت حانون وبلدة بيت لاهيا القريبة ومخيم جباليا للاجئين منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وتقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يشنون هجمات من تلك المناطق وتسعى لمنعهم من إعادة تجميع صفوفهم.

ويتهم مسؤولون وسكان فلسطينيون إسرائيل بإخلاء البلدتين ومخيم اللاجئين على الحافة الشمالية للقطاع لإنشاء منطقة عازلة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوما قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة واقتيادهم إلى قطاع غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 44800 فلسطيني قتلوا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة قبل 14 شهرا.