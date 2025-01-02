مسعفون: مقتل 37 على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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من نضال المغربي وكلودا طانيوس

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 37 فلسطينيا بأنحاء قطاع غزة يوم الخميس من بينهم 11 في مخيم يؤوي عائلات نازحة.

وأضاف المسعفون أن الأحد عشر قتيلا، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في غارة على المخيم المكون من مجموعة خيام في منطقة المواصي المحددة منطقة إنسانية للمدنيين منذ وقت سابق من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المستمرة منذ قرابة 15 شهرا.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن محمود صلاح مدير عام شرطة غزة ومساعده حسام شهوان قتلا في الغارة الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان “الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما استنادا إلى معلومات مخابراتية في المواصي غربي مدينة خان يونس وقتل شهوان الذي وصفه بأنه قائد قوات الأمن التابعة لحماس في جنوب القطاع. ولم يذكر الجيش شيئا عن مقتل صلاح.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية أخرى عن مقتل 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم ستة في مقر وزارة الداخلية في خان يونس وآخرون في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة ومخيم الشاطئ ومخيم المغازي بوسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس أشارت معلومات مخابراتية إلى أنهم كانوا يعملون في مركز قيادة وتحكم “مدمج داخل مبنى بلدية خان يونس في المنطقة الإنسانية”.

وردا على سؤال حول التقارير الواردة بشأن مقتل 37 شخصا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش اتبع القانون الدولي في شن الحرب في غزة واتخذ “الاحتياطات الممكنة للحد من تضرر المدنيين”.

ويتهم الجيش المسلحين في غزة باستخدام المناطق السكنية المبنية للاختباء. وتنفي حماس ذلك.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس إنها أطلقت صواريخ على تجمع حوليت السكني جنوب إسرائيل بالقرب من غزة يوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا واحدا في المنطقة عبر من جنوب غزة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 45581 فلسطينيا في الحرب على القطاع. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب معظم القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.