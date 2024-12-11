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مسعفون: مقتل 38 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 38 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في هجمات إسرائيلية بغزة يوم الأربعاء، وإن معظم القتلى سقطوا في غارة جوية على منزل في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة بيت لاهيا أدت إلى مقتل 22 على الأقل، بينهم نساء وأطفال. وأدرج أقارب أسماء من قتلوا من ذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 30 على الأقل كانوا يعيشون في المنزل متعدد الطوابق قبل ضربه، مضيفة أن العديد من أفراد العائلة ما زالوا مفقودين مع استمرار عمليات الإنقاذ خلال ساعات الصباح.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه شن غارة لاستهداف مسلحين من حماس قرب مستشفى كمال عدوان الواقع بين بيت لاهيا وجباليا في الطرف الشمالي للقطاع المحاصر منذ شهرين.

وأضاف أنه لا يزال يتحرى الواقعة، لكنه وصف عدد القتلى المعلن من مسعفين فلسطينيين ووسائل إعلام فلسطينية بأنه “غير دقيق” ولا يتوافق مع ما لدى الجيش من معلومات.

وفي بلدة بيت حانون القريبة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات منذ أكتوبر تشرين الأول، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في مقتل وإصابة عدة أشخاص. وقال منقذون إن عدة أشخاص حوصروا تحت أنقاض منزل.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال مسعفون لرويترز إن سبعة فلسطينيين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت خدمة الدفاع المدني الفلسطينية ومسعفون إن تسعة أشخاص، من بينهم الصحفية إيمان الشانتي وزوجها وثلاثة من أبنائهما، قتلوا في ثلاث غارات جوية إسرائيلية أخرى على منزلين في مدينة غزة.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن إيمان أصبحت رقم 193 في قائمة الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

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