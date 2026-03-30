مسعفون: مقتل 4 أشخاص بنيران إسرائيلية في غزة والضفة الغربية

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة/رام الله (الضفة الغربية) 27 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة بغزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في القطاع اليوم الاثنين، في أحدث جولة من العنف منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمسة أشهر.

وقال مسعفون إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب اثنان آخران عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من حي الزيتون في مدينة غزة. ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي.

وقٌتل أكثر من 72 ألف شخص منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشن إسرائيل الآن حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران، وتشن حملة جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية شملت توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

واستمرت أعمال العنف في قطاع غزة على الرغم من وقف إطلاق النار واندلاع حرب إسرائيل مع إيران. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ بدء الحرب على إيران قبل شهر.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولون بمجال الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب يبلغ من العمر 22 عاماً وقتلته بالقرب من مدينة الخليل. وأضافوا أن الجنود أخذوا الجثة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب القتيل يدعى رمزي العواودة، واتهمت الجنود الإسرائيليين بتركه ينزف حتى الموت ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إليه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت النار وقتلت فلسطينيا كان يركض نحوها حاملا سكينا.

وتقول جماعات حقوقية ومسعفون إن مستوطنين إسرائيليين يستغلون القيود المفروضة على الحركة خلال الحرب مع إيران لمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تمنع الحواجز العسكرية سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين بسرعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة وعيل صوافطة من رام الله – شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من القدس – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )