مسعفون: مقتل 4 فلسطينيين في غزة بنيران إسرائيلية

القاهرة 2 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن نيرانا إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين في هجمات منفصلة في أنحاء القطاع الفلسطيني اليوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أربعة آخرون عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة شرقي دير البلح وسط القطاع. وأدى الانفجار إلى تدمير السيارة تماما.

وأضافوا أن غارة أخرى في وقت سابق من اليوم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في بلدة الزوايدة المجاورة. وفي وقت لاحق من اليوم، قتلت غارة جوية شخصا داخل مخيم في خان يونس بجنوب القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الهجمات.

وقال مسعفون إن نيرانا إسرائيلية أسفرت أيضا عن مقتل رجل في شمال غرب خان يونس، مما يرفع عدد القتلى اليوم إلى أربعة أشخاص على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق النار باتجاه شخصين اقتربا من الخط الأصفر بالقرب من خان يونس اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى الخط الذي يفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل وبقية القطاع.

ولم ينجح وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود في المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وبموجب وقف إطلاق النار، تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ساحلي ضيق.

وتشير أرقام مسؤولي الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، إلى مقتل نحو 930 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحين قتلوا أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)