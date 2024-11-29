مسعفون: مقتل 40 في غزة مع انسحاب دبابات إسرائيلية من مخيم النصيرات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن ما لا يقل عن 40 فلسطينيا لقوا حتفهم في ضربات للجيش الإسرائيلي مساء الخميس ويوم الجمعة في غزة، وإن معظم القتلى سقطوا في مخيم النصيرات في وسط القطاع وذلك بعد أن انسحبت دبابات إسرائيلية من بعض مناطق المخيم.

وذكر المسعفون أنهم انتشلوا 19 جثة لفلسطينيين قتلوا في المناطق الشمالية من النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 10 فلسطينيين على الأقل في منزل ببيت لاهيا بشمال القطاع في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وأوضح المسعفون أن الباقين قتلوا في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان جديد يوم الجمعة لكنه قال الخميس إن قواته تواصل “ضرب أهداف إرهابية في إطار العمليات في قطاع غزة”.

واقتحمت دبابات إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وغربه يوم الخميس. وانسحبت الدبابات من المناطق الشمالية يوم الجمعة لكنها ظلت في المنطقة الغربية من المخيم. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن فرقه لم تتمكن من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من سكان محاصرين داخل منازلهم.

وعاد عشرات الفلسطينيين يوم الجمعة إلى المناطق التي انسحب منها الجيش لتفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم.

وغطى مسعفون وأقارب جثثا، بعضها لنساء، كانت ملقاة على الطريق بالبطانيات أو بأكفان بيضاء وحملوها على محفات.

وقال رجل وهو يبكي بجانب جثة زوجته المسجاة على محفة على الأرض “سامحيني يا مرتي، سامحيني يا ابتسام، سامحيني يا غالية”.

وقال مسعفون إن طائرة إسرائيلية مسيرة قتلت في وقت لاحق من يوم الجمعة أحمد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش عمليات منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه ليس لديه علم بحدوث هجوم على المستشفى في هذا الوقت.

ومستشفى كمال عدوان واحد من ثلاثة مرافق طبية تقع في أقصى شمال قطاع غزة تعمل بالكاد الآن في ظل نقص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء. وقال مسؤولون صحيون إن معظم أفراد الطاقم الطبي في المستشفى إما اعتقلهم الجيش الإسرائيلي أو طردهم.