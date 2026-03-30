مسعفون: مقتل 5 بنيران إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية

القاهرة/رام الله (الضفة الغربية) 30 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولو صحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة على الأقل في القطاع اليوم الاثنين، في أحدث جولة من العنف منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمسة أشهر.

وقال مسعفون إن ثلاثة قتلوا وأصيب اثنان عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين قرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وقتل أفرادا ينتمون لخلية مسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رصدها في شمال قطاع غزة، وذلك للقضاء على التهديد الذي شكلته الخلية على قواته المتمركزة في المنطقة.

وقتل أكثر من 72 ألفا منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشن إسرائيل الآن حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران وتشن حملة جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية شملت توغل قوات إسرائيلية برية في جنوب لبنان.

واستمرت أعمال العنف في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار واندلاع حرب إسرائيل مع إيران. ويقول مسؤولون في مجال الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق منذ أكتوبر تشرين الأول.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولون بمجال الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب يبلغ من العمر 22 عاما وقتلته قرب مدينة الخليل. وأضافوا أن الجنود أخذوا الجثة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب القتيل يدعى رمزي العواودة، واتهمت الجنود الإسرائيليين بتركه ينزف حتى الموت ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إليه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت النار وقتلت فلسطينيا كان يركض نحوها حاملا سكينا.

وفي واقعة منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي تنفذ عمليات قرب مدينة طولكرم أطلقت النار على فلسطيني زاد من سرعة مركبته صوبها مما شكل تهديدا على سلامة القوات “وحيدته” وأضافت أن الجنود لم يصب أي منهم بأذى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق مقتل السائق وقالت إن الجيش احتجز جثته هو الآخر.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق ومسعفون إن مستوطنين إسرائيليين يستغلون القيود المفروضة على التنقلات خلال الحرب مع إيران لمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تمنع الحواجز العسكرية سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين بسرعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة وعلي صوافطة من رام الله – شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من القدس – إعداد محمود رضا مراد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)