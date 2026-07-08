مسعفون: مقتل 5 بينهم طفل في قصف إسرائيلي بغزة

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8 يوليو تموز (رويترز) – أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل اليوم الأربعاء في قطاع غزة.

وقال مسعفون إن صاروخا إسرائيليا أصاب خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، في جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين أسفر هجوم آخر عن مقتل شخص واحد بالقرب من مدرسة في مدينة غزة. وأصيب 12 شخصا في الحادثتين.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الواقعتين.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قائلة إنها تستهدف المسلحين الذين يهددون قواتها أو الذين شاركوا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى غزة ، إن كلا الطرفين ينتهكان الاتفاق.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل تسعة أشهر، تشير إحصائيات من الجانبين إلى أن أكثر من 1070 فلسطينيا قتلوا في غزة، معظمهم من المدنيين، فيما لاقى أربعة جنود إسرائيليين حتفهم. ولا تكشف حماس عن عدد القتلى من مقاتليها.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )