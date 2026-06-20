مسعفون: مقتل 5 في غزة بينهم طفل في قصف إسرائيلي

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القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل.

وذكر مسؤولو الصحة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا سكنية بمدينة غزة. وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وفي واقعة أخرى، قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار فقتلت امرأة في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على أي من الواقعتين.

وربما أدى وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول لتوقف المعارك الكبيرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لكنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 1010 فلسطينيين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة جنود إسرائيليين على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة من حماس ومسلحين آخرين. ونادرا ما تكشف حماس عن معلومات بشأن مقتل مقاتليها.

ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)