مسعفون: مقتل 5 في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

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القاهرة 16 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون في القطاع الصحي بغزة إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين اليوم الخميس، في وقت أفادت فيه مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة بارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية إلى مستويات لم يشهدها القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت شخصين قرب حي التفاح شمال القطاع، فيما قتل ثالث جراء قصف نفذته دبابة إسرائيلية على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأضاف المسعفون أن غارة أخرى استهدفت مخيما يؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر، بينما أدى هجوم على مركبة في خان يونس جنوب القطاع إلى مقتل شخص آخر.

وأفاد شهود بأن غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بعدد من المنازل المجاورة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد بشأن الهجمات.

ووفقا لمسؤولين صحيين في غزة، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 1100، معظمهم من المدنيين. ولا تعلن حماس عادة تفاصيل الخسائر في صفوفها.

وقال جبريل خطاب وهو قريب لأحد القتلى لرويترز في مستشفى الشفاء بمدينة غزة “شعب غزة كله ما عاشش يوم ولا عاشش أي لحظة من وقف اطلاق النار كله وقف اطلاق النار واهم هذا في وين ما كان فيش منطقة أمنة في غزة بصراحة يعني لا خط أصفر ولا خط الرشيد ولا مكان في غزة”.

* تزايد الهجمات

ربما أنهى وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم ينجح في وقف الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية. وقتل مسلحون في غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

وقالت منظمة أكليد (أيه.سي.إل.إي.دي) المعنية بمراقبة الصراعات، والتي تتابع الهجمات الإسرائيلية في غزة، إن عدد الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت حماس وجماعات مسلحة أخرى ارتفع إلى أكثر من 40 هجوما خلال يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى شهري منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وذكر ناصر خضور مساعد مدير أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة “في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم المعارضة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة لتبني موقف أمني أكثر تشددا تجاه حماس”، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في أكتوبر تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن ضرباتها تهدف إلى إحباط هجمات المسلحين في غزة.

ويعيش حاليا نحو مليوني فلسطيني في شريط ساحلي ضيق تسيطر عليه حماس، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبان متهدمة جراء الحرب.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين تقودهم حركة حماس قتلوا نحو 1200 شخص خلال الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ اندلاع الحرب.

(شارك في التغطية داود أبو الكاس من غزة – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومحمود سلامة)