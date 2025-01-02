مسعفون: مقتل 54 على الأقل في غارات إسرائيلية في قطاع غزة

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من نضال المغربي وكلودا طانيوس

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 54 فلسطينيا على الأقل في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس من بينهم 11 في مخيم يؤوي عائلات نازحة.

وأضاف المسعفون أن القتلى الأحد عشر، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في ضربة في منطقة المواصي المحددة منطقة إنسانية للمدنيين منذ وقت سابق من الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن محمود صلاح مدير عام شرطة غزة ومساعده حسام شهوان قتلا في الضربة الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان “الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما استنادا إلى معلومات مخابراتية في المواصي غربي مدينة خان يونس وقتل شهوان الذي وصفه بأنه قائد قوات الأمن التابعة لحماس في جنوب القطاع. ولم يذكر الجيش شيئا عن مقتل صلاح.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية أخرى عن مقتل 43 فلسطينيا على الأقل، بينهم ستة في مقر وزارة الداخلية في خان يونس وآخرون في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة ومخيم الشاطئ ومخيم المغازي بوسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس أشارت معلومات مخابراتية إلى أنهم كانوا يعملون في مركز قيادة وتحكم “مدمج داخل مبنى بلدية خان يونس في المنطقة الإنسانية”.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تدوينة على منصةإكس “مع بداية العام، تلقينا تقارير عن هجوم آخر على المواصي أسفر عن مقتل العشرات، في تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية ناهيك عن منطقة آمنة” في غزة.

وأضاف “كل يوم (يمر) بدون وقف إطلاق النار سيزيد المأساة”.

وردا على سؤال حول التقارير الواردة بشأن عدد القتلى يوم الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش اتبع القانون الدولي في شن الحرب في غزة واتخذ “الاحتياطات الممكنة للحد من تضرر المدنيين”.

وقال مسعفون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في شارع الجلاء في وسط مدينة غزة كما قتل اثنان في حي الزيتون في وقت لاحق من يوم الخميس في غارات جوية إسرائيلية أخرى.

ويتهم الجيش المسلحين في غزة باستخدام مباني المناطق السكنية للاختباء. وتنفي حماس ذلك.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس إنها أطلقت صواريخ على تجمع حوليت السكني جنوب إسرائيل بالقرب من غزة يوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا واحدا في المنطقة عبر من جنوب غزة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قتلت 45581 فلسطينيا على الأقل في الحرب على القطاع. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب معظم القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.