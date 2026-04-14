مسعفون: مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان بنيران إسرائيلية في غزة

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة اليوم الثلاثاء إن ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا بنيران إسرائيلية في وقائع متفرقة في أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن أربعة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا في غارة استهدفت سيارة شرطة في مدينة غزة. وأضافت الوزارة أن من بين القتلى شرطيا، وأن تسعة من المارة اُصيبوا، بعضهم في حالة حرجة.

وقالت السلطات الصحية وعائلة الطفل يحيى الملاحي إن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، قُتل بنيران إسرائيلية قرب جباليا بشمال القطاع.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي شمال قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل رجلا اقترب من خط الأخضر مع حركة حماس، ووصفه بأنه مسلح.

وأكدت السلطات الصحية مقتل رجل في المنطقة، دون تقديم تفاصيل.

وكان وقف إطلاق النار، الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول، قد أوقف الحرب الشاملة التي استمرت عامين لكنه أبقى سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة خالية من السكان تشكل أكثر من نصف مساحة غزة، مع تحكم حركة حماس في جزء صغير من القطاع الساحلي.

وقال مسؤولو الحركة في غزة لرويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على الشرطة وقوات الأمن التي تقودها حماس منذ أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل العشرات، متهمين إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى والانفلات الأمني.

وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى إحباط هجمات حماس والفصائل المسلحة الأخرى.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل أكثر من 750 فلسطينيا، في حين قتل مسلحون أربعة جنود إسرائيليين. ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك مرحلة وقف إطلاق النار.

ويقول فلسطينيون أيضا إن القوات الإسرائيلية توسع المنطقة التي تسيطر عليها. وتنفي إسرائيل ذلك.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد بدور السعودي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)