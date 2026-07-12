مسعفون: مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بهجمات إسرائيلية في غزة

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القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون بوزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم طفلة عمرها تسع سنوات، قتلوا في غارة إسرائيلية وإطلاق نار في القطاع اليوم الأحد، تزامنا مع عقد وسطاء مزيدا من المحادثات لحماية وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكر مسعفون أن نيرانا إسرائيلية استهدفت مخيما في الجانب الشرقي من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الطفلة تالا أبو مطر (تسعة أعوام). وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بالواقعة.

وأودت غارة أخرى استهدفت ورشة في حي الصبرة بمدينة غزة بحياة أربعة اشخاص. وقال شهود إن ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه استهدف بنية تحتية “إرهابية”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش في سياق منفصل إن قواته قتلت منذ يوم الخميس اثنين على الأقل من مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في شمال قطاع غزة، كانا يخططان لشن هجمات على قواته.

وأفادت مصادر طبية في وقت لاحق اليوم بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيما في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، ما تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، بينهم أطفال.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد.

* جمود المحادثات

أنهى وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم ينجح في وقف الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من ألف فلسطيني منذ دخوله حيز التنفيذ. وقتل مسلحون في غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا التصعيد الجديد في وقت يزور فيه قادة من حماس القاهرة لإجراء جولة جديدة من المناقشات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن المناقشات تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم حتى الآن.

ويعيش حاليا نحو مليوني فلسطيني في شريط ساحلي ضيق تسيطر عليه حماس، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبان متضررة جراء الحرب. ويشكل النازحون الذين اضطر كثير منهم إلى النزوح مرات عدة الغالبية العظمى من هذا العدد.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين تقودهم حركة حماس قتلوا نحو 1200 شخص خلال الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ اندلاع الحرب.

(إعداد شيرين عبد العزيز وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)