مسعفون: مقتل 6 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة إن ضربات إسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين على الأقل في غزة يوم الأربعاء فيما استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق القتال.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شمال غزة، حيث “تم رصد استعدادات في داخله لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو إسرائيل”.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، في واحد من أعلى معدلات سقوط القتلى في يوم واحد منذ بداية الصراع، فيما حذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد بداية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي أتاح متنفسا لسكان القطاع المدمر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد حرب استمرت 17 شهرا حولت القطاع إلى أنقاض وأجبرت معظم سكانه على النزوح عدة مرات.

وألقى الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء منشورات على مناطق في بيت حانون وخان يونس بشمال وجنوب قطاع غزة تأمر السكان بإخلاء منازلهم، محذرة إياهم من أنهم في “مناطق قتال خطيرة”.

وجاء في أحد المنشورات التي تم إسقاطها على بيت حانون “استمرار بقائكم في المآوي، المنازل أو الخيام الحالية يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر. اخلوا فورا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أمر بشن الغارات لأن حماس رفضت المقترحات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل نيسان.

واتهمت حماس إسرائيل بتهديد جهود الوسطاء الرامية للتفاوض على اتفاق دائم ينهي القتال. ولا تزال حماس تحتجز 59 من نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن الحركة اختطفتهم في هجومها عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأربعاء إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الوضع في غزة “غير مقبول”.

وأضافت في تصريحات للصحفيين في بروكسل “تحدثت أمس أيضا مع وزير الخارجية ساعر… ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول”.

* الخطة العربية في خطر

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وذلك قبل أن تزور لبنان لمناقشة الصراع.

وأضافت بيربوك في بيان “استئناف القتال… يهدد الجهود الإيجابية التي تبذلها الدول العربية، التي تسعى معا إلى مسار سلمي لغزة، بدون حماس”.

ولا ترغب إسرائيل والقوى الغربية في أن تضطلع حركة حماس بأي دور في القطاع بعد انتهاء الحرب. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكن الحركة لا تزال القوة المهيمنة في غزة.

ووضعت الدول العربية خطة من أجل السلام وإعادة الإعمار في غزة بعد الغضب الذي أثاره اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى “ريفييرا” الشرق الأوسط. لكن الخطة لم تكتسب زخما.

ويوم الأربعاء، قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما أسفرت غارة جوية أخرى عن مقتل رجلين وإصابة ستة آخرين في بلدة بيت حانون بشمال القطاع.

كما قال مسعفون فلسطينيون إن قصفا بالدبابات الإسرائيلية على طريق صلاح الدين أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، ليرتفع عدد القتلى إلى 416 منذ بدء الحملة الإسرائيلية الجديدة وفقا للسلطات الصحية بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق “وصول خمس إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى قبل قليل، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى”.

جاء ذلك بعدما أبلغ مسعفون رويترز بإصابة خمسة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على موقع مقر للأمم المتحدة في وسط القطاع.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء بأن قوات سلاح البحرية هاجمت الليلة الماضية “عدة قطع بحرية في منطقة الساحل في قطاع غزة والتي كانت معدة لتنفيذ اعتداءات إرهابية من قبل (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي”.

وقال فلسطينيون إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على عدة قوارب صيد على شاطئ مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منها.

وقال مسؤولون في حماس إنهم لا يزالون حريصين على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل كما تم توقيعه.

وهاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية اللاحقة على غزة أسفرت عن مقتل نحو 49 ألفا.