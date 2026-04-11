مسعفون: مقتل 6 في غارة إسرائيلية على نقطة تفتيش في قطاع غزة

القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسعفون إن غارة جوية استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مخيم البريج بوسط قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عدة آخرين.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان جميع القتلى من أفراد الشرطة. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وذكر مسعفون ومصادر في الشرطة أن سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد قوات الشرطة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أكتوبر تشرين الأول.

توصلت إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق بوساطة أمريكية بهدف وقف العنف في الأراضي الفلسطينية. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الاتفاق.

ومنذ إبرام الاتفاق، قُتل ما لا يقل عن 700 فلسطيني بنيران إسرائيلية، في حين قُتل أربعة جنود إسرائيليين على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية نضال المغربي وحاتم ماهر – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)