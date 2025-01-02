مسعفون: مقتل 67 فلسطينيا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة

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من نضال المغربي وكلودا طانيوس

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات في قطاع غزة إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 67 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع يوم الخميس بما في ذلك مخيم قُتل فيه رئيس قوة الشرطة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ونائبه وتسعة نازحين.

ووقع الهجوم في منطقة المواصي التي تم تصنيفها منطقة إنسانية للمدنيين في وقت سابق من الحرب المستعرة منذ 14 شهرا بين إسرائيل وحماس التي تحكم غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس بأن مدير عام شرطة غزة محمود صلاح ومساعده حسام شهوان، اللذين كانا يتفقدان سكان المخيم، قتلا في الغارة.

وأضافت الوزارة في بيان “الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما استنادا إلى معلومات مخابراتية في المواصي غربي مدينة خان يونس وقتل شهوان الذي وصفه بأنه قائد قوات الأمن التابعة لحماس في جنوب القطاع. ولم يذكر الجيش شيئا عن مقتل صلاح.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور على منصة إكس “مع بداية العام، تلقينا تقارير عن هجوم آخر على المواصي أسفر عن مقتل العشرات، في تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية ناهيك عن منطقة آمنة” في غزة.

وأضاف “كل يوم (يمر) بدون وقف إطلاق النار سيزيد المأساة”.

وكان الخميس واحدا من بين أكثر الأيام في عدد القتلى خلال الأسابيع الأخيرة.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية أخرى عن مقتل 57 فلسطينيا على الأقل، بينهم ستة في مقر وزارة الداخلية في خان يونس، وآخرون في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة وفي مخيم الشاطئ وفي مخيم المغازي بوسط القطاع وفي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس أشارت معلومات مخابراتية إلى أنهم كانوا يعملون في مركز قيادة وتحكم “مدمج داخل مبنى بلدية خان يونس في المنطقة الإنسانية”.

وردا على سؤال حول التقارير الواردة بشأن عدد القتلى يوم الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش اتبع القانون الدولي في شن الحرب في غزة واتخذ “الاحتياطات الممكنة للحد من تضرر المدنيين”.

ويتهم الجيش المسلحين في غزة باستخدام مباني المناطق السكنية للاختباء. وتنفي حماس ذلك.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس إنها أطلقت صواريخ على تجمع حوليت السكني جنوب إسرائيل بالقرب من غزة يوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا واحدا في المنطقة عبر من جنوب غزة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب على القطاع. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب معظم القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.