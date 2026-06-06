مسعفون: مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان في غارة إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارة إسرائيلية أودت بحياة سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم امرأتان في غزة اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي استأنف فيه الوسطاء المحادثات في القاهرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفصائل أخرى بشأن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد توترا.

وذكر مسعفون أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مخيما كبيرا وسط مدينة غزة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي لرويترز إن الجيش شن غارة استهدفت “إرهابيين”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتسنى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لم يمنع الهجمات الإسرائيلية على غزة وأبقى على السيطرة الإسرائيلية على أكثر من نصف القطاع بعد الحرب التي بدأت بهجوم مباغت شنته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ووصلت إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود في محادثات غير مباشرة تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وبدأت مصر اليوم السبت استضافة جولة جديدة من محادثات التهدئة بمشاركة قادة من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وذكرت حماس ومصادر أخرى قريبة من المفاوضات أنه من المتوقع أن تستمر هذه الجولة لعدة أيام.

وقال حازم قاسم وهو متحدث باسم حماس في غزة إن المحادثات ستركز على مدى التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إضافة إلى محاولة التوصل إلى أرضية مشتركة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وذكرت مصادر من حماس ومسؤولون مطلعون أن الحركة أبلغت الوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى جانب مبعوثين من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة يمثل شرطا أساسيا لتحقيق أي تقدم.

وتطالب حماس بوقف الهجمات الإسرائيلية والسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع وانسحاب القوات إلى خطوط وقف إطلاق النار.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين إلى أن نحو 950 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى منع هجمات وشيكة، وإنها تسمح بدخول المساعدات والسلع إلى غزة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل نحو 73 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، معظمهم من المدنيين.

وتقول إسرائيل إن مسلحين تقودهم حماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا 251 رهينة إسرائيليا وأجنبيا في هجماتهم التي وقعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(شارك في التغطية أليكس كورنويل من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)