مسعفون: مقتل 7 بينهم طفلان في قصف إسرائيلي في غزة

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8 يوليو تموز (رويترز) – أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن غارات جوية ونيران إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان بعمر العاشرة والسادسة، اليوم الأربعاء في قطاع غزة.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت فردا قرب مدرسة في مدينة غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين في مدينة غزة، لكنه ليس على علم بسقوط قتلى أو جرحى.

وأصابت غارة جوية إسرائيلية أخرى خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس في جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة في وقت لاحق اليوم إن فتى يبلغ من العمر ست سنوات قُتل في إطلاق نار إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة. وأفاد مسعفون بأن غارة أخرى أصابت مركبة غرب المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع عدد القتلى اليوم إلى سبعة على الأقل.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الواقعتين.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قائلة إنها تستهدف المسلحين الذين يهددون قواتها أو الذين شاركوا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى غزة ، إن كلا الطرفين ينتهكان الاتفاق.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل تسعة أشهر، تشير إحصائيات من الجانبين إلى أن أكثر من 1070 فلسطينيا قتلوا في غزة، معظمهم من المدنيين، فيما لاقى أربعة جنود إسرائيليين حتفهم. ولا تكشف حماس عن عدد القتلى من مقاتليها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)