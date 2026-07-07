مسعفون: مقتل 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

reuters_tickers

المشاركة

4دقائق

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين، بينهم طفل، لقوا حتفهم في ضربات جوية وإطلاق نار إسرائيلي في القطاع اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسعفون أن رجلا قتل وأصيب طفلان في غارة جوية إسرائيلية بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه استهدف أحد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر مسعفون أن إسرائيل شنت في وقت لاحق من اليوم غارة جوية أخرى بالقرب من مخيم يضم أسرا نازحة في مدينة غزة، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، مضيفين أن غارة جوية ثالثة على خان يونس أدت لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في هذين الهجومين.

وذكرت لجان المقاومة الشعبية، وهي فصيل ينفذ منذ فترة طويلة هجمات مسلحة على إسرائيل، أن إحدى الغارتين في خان يونس أودت بحياة أحد كبار قياديي الفصيل، وهو وحيد أبو سالم.

وقال مسعفون وشهود إن إطلاق نار إسرائيليا في وقت لاحق اليوم أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين قرب منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضح مسعفون أيضا أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في حي تل الهوا بمدينة غزة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، ليرتفع بذلك عدد القتلى في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى سبعة على الأقل.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد على أحدث هجومين.

* انتهاكات

تشن إسرائيل غارات على غزة بشكل متكرر منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي قائلة إنها تستهدف مسلحين يهددون قواتها أو ممن شاركوا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. ويقول نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كلا الطرفين انتهكا الاتفاق.

وتظهر الأرقام التي نشرها الطرفان أنه قتل في غزة أكثر من 1070 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر. ولا تكشف حماس عن عدد القتلى في صفوفها.

وتسيطر قوات إسرائيل على أكثر من 60 بالمئة من قطاع غزة وتُسير دوريات فيما يصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “منطقة عازلة” لردع حماس عن شن هجمات. ويقول نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من تلك الأراضي.

وأدى القصف الجوي والبري المدمر الذي شنته إسرائيل على غزة إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعيش معظمهم الآن في خيام أو مبان متضررة في شريط ساحلي ضيق من الأراضي التي تديرها حماس.

وذكرت إحصاءات إسرائيلية أن مسلحي حماس قتلوا 1200 شخص خلال هجومهم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألفا من الفلسطينيين قُتلوا في القطاع منذ ذلك الحين.

(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد ومعاذ عبدالعزيز وعلي خفاجي)