مسعفون: مقتل 7 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية بوسط غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون لرويترز إن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب عدة أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات منذ أكتوبر تشرين الأول، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص. وقال عمال إنقاذ إن عدة أشخاص حوصروا تحت أنقاض منزل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الهجومين اللذين أبلغ عنهما مسعفون فلسطينيون.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات في بيت حانون وبلدة بيت لاهيا القريبة ومخيم جباليا للاجئين منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وتقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يشنون هجمات من تلك المناطق وتسعى لمنعهم من إعادة تجميع صفوفهم.

وأسفر هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة واقتيادهم إلى قطاع غزة، وذلك وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 44700 فلسطيني قتلوا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة قبل 14 شهرا.