مسعفون: مقتل 8 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون لرويترز إن ثمانية فلسطينيين على الأقل قتلوا يوم الجمعة في ضربة جوية إسرائيلية أصابت شقة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون لرويترز إن 15 شخصا إجمالا قتلوا يوم الجمعة في ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع.

ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر قريبة من المناقشات لرويترز يوم الخميس أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات لكن عددا من النقاط العالقة لا تزال تحتاج مزيدا من النقاش.

وبدأت إسرائيل حملتها الجوية والبرية على غزة بعد هجوم لحماس على بلدات إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023 تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول إسرائيل إن نحو 100 رهينة لا يزالون محتجزين، لكن عدد الأحياء بينهم أمر غير واضح.

وتقول السلطات في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتحويل أجزاء كبيرة من القطاع الساحلي إلى أنقاض.