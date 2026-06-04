مسعفون: مقتل 9 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية

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من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة 4 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على أربع شقق في وقت متقارب قبل فجر اليوم مما أدى أيضا إلى إصابة 15 شخصا.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد تعليقا على أي واقعة.

وأظهرت لقطات فيديو لرويترز مبنى مدمرا احترق الأثاث داخله. وتناثر الحطام على مسافة أمتار على الطريق جراء الانفجار.

وفي مقطع مصور تداولته حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لرويترز التحقق منه بعد، دخل أشخاص شقة اشتعلت فيها النيران جراء غارة إسرائيلية سعيا لانتشال الجثث حاملين أغطية.

وقال خليل بتران جار الأسرة التي قتلت “الساعة اثنين ونصف باليل صحينا لقينا (الضرب) وفي أشلاء ناس نايمة ويقولوا خلصت الحرب، مخلصتش الحرب، إحنا بناشد الدول إنهم يخلصوا لنا المشكلة هادي”.

وأضاف مسعفون في غزة أن فتاة واحدة هي التي نجت من الهجوم على شقة الأسرة.

وأضاف بتران لرويترز “فيش أمان في غزة… وين ما تروح تلاقي ضرب، تلاقي ناس ميتة، فيش ولا منطقة في غزة فيها أمان”.

* تعثر المفاوضات

لم يتمكن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وترك إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع عقب الصراع الذي اندلع بعد هجمات بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة. وتقول أيضا إنها تسمح بدخول المساعدات والسلع إلى غزة.

ووفقا لأرقام مسؤولي الصحة في غزة، قُتل نحو 930 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. ولا تفرق هذه الأرقام بين المسلحين والمدنيين. ونادرا ما تنشر حماس معلومات عن القتلى في صفوف مقاتليها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 72 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بداية الحرب. وتؤكد إسرائيل أنها تتخذ إجراءات استثنائية لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وعلى الجانب الآخر، قالت إسرائيل إن هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إسرائيلية وأجنبية إلى القطاع.

(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)