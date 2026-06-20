مسعفون: مقتل 9 في غزة بينهم طفل في قصف إسرائيلي

reuters_tickers

المشاركة

4دقائق

القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل.

وذكر مسؤولو الصحة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا سكنية بمدينة غزة. وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي واقعة أخرى، قال مسعفون إن امرأة قُتلت بعدما أطلقت عليها قوات إسرائيلية النار في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال. وأسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق من اليوم، ذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مصور محلي، في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الوقائع.

وأدى وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول لتوقف المعارك الكبيرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لكنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 1010 فلسطينيين قتلوا جراء هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة جنود إسرائيليين على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة من حماس ومسلحين آخرين. ونادرا ما تكشف حماس عن معلومات بشأن مقتل مقاتليها.

ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود فيما يتعلق بسبل المضي قدما في المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، التي تتضمن نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال مصدران إن المحادثات التي يجريها وسطاء من مصر وقطر وتركيا ومبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة لم تتوصل بعد إلى اتفاق.

وذكر المصدران لرويترز يوم الأربعاء أن ملادينوف سلم حماس والفصائل نسخة منقحة من خارطة الطريق تعالج بعض مخاوف الفصائل مع الحفاظ على “الخطوط الحمراء الأساسية” لخطة ترامب. ولم يذكر المصدران مزيدا من التفاصيل.

وأكد مسؤول في حماس أن الوثيقة قيد الدراسة.

وتطالب إسرائيل حماس بالتخلي عن الإدارة في غزة ونزع سلاحها وعدم الاضطلاع بأي دور في إدارة القطاع مستقبلا. وتربط حماس أي نزع كامل للسلاح بإطلاق مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مقاتلين من حماس قتلوا 1200 شخص خلال هجومهم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قُتلوا في القطاع منذ ذلك الحين.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)