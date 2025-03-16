مسعفون: هجمات إسرائيلية تقتل 14 في قطاع غزة في 24 ساعة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد إن ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في القطاع على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت يحاول فيه وسطاء عرب وأمريكيون دعم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن العشرات قتلوا بنيران إسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني وأوقف المعارك واسعة النطاق في القطاع.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته تتدخل لإحباط تهديدات من “إرهابيين” يقتربون من قواتها أو يزرعون قنابل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن معظم القتلى الذين سقطوا في الهجمات الأحدث لقوا حتفهم أمس السبت عندما أودت غارة جوية إسرائيلية بحياة تسعة فلسطينيين من بينهم أربعة صحفيين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وحدد الجيش الإسرائيلي في بيان أسماء ستة قال إنهم أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي قتلتهم الغارة، وأضاف أن المسلحين كانوا يمارسون أنشطتهم “تحت ستار أنهم صحفيون”.

وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي في القطاع الذي تديره حركة حماس إن بيان الجيش عن الواقعة تضمن أسماء لم يكونوا حاضرين وقتها.

وأضاف “جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والادعاءات المذكورة على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق”.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة أن أربعة فلسطينيين آخرين على الأقل قتلوا في ضربات إسرائيلية متفرقة يوم السبت.

وذكر مسعفون أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين في بلدة جحر الديك بوسط قطاع غزة يوم الأحد مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 62 عاما وإصابة آخرين. وأضافوا أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بعد إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا صوب مجموعة من الأفراد في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلم شيئا عن تلك الواقعتين.