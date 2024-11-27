مسعفون: 15 قتيلا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون في قطاع غزة إن ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على أنحاء القطاع قتلت 15 يوم الأربعاء بعضهم في مدرسة تؤوي نازحين وأشاروا إلى أن اثنين من أبناء متحدث سابق باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من بين القتلى.

وقال مسؤولون في الصحة في القطاع الذي تديره حماس إن ثمانية فلسطينيين قتلوا وعشرات أصيبوا في ضربة إسرائيلية على مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة. وقال مسعفون وفوزي برهوم المتحدث السابق باسم حماس إن اثنين من أبنائه من بين القتلى.

وفي حي الشجاعية في مدينة غزة تسببت ضربة أخرى في مقتل أربعة كما قتل ثلاثة في ضربة جوية إسرائيلية على بيت لاهيا في الطرف الشمالي للقطاع وهي منطقة لعمليات الجيش الإسرائيلي منذ الشهر الماضي.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن قبل الجانبان اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وهو انتصار نادر للدبلوماسية في منطقة تعصف بها الحرب منذ أكثر من عام.

وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ صوب إسرائيل تضامنا مع حماس بعد أن شنت هجوما على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت إسرائيل إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة مما أدى لاندلاع الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا عن مقتل ما يقرب من 44200 وأجبرت كل سكان القطاع تقريبا على النزوح من بيوتهم مرة واحدة على الأقل.

ولم تسفر محاولات على مدى أشهر للتفاوض على وقف لإطلاق النار عن تقدم يذكر. والمفاوضات متوقفة حاليا وقالت قطر التي تتوسط فيها إنها أبلغت الجانبين بأنها ستعلق تلك الجهود لحين استعدادهما لتقديم تنازلات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن إدارته تدفع من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإن من الممكن التوصل لتطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.