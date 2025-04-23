مسعفون: 20 قتيلا في ضربات إسرائيلية على غزة بينهم 10 في مدرسة تؤوي نازحين

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من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت السلطات الصحية المحلية إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في شمال غزة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما استهدفت غارة أخرى مستشفى للأطفال، مما يرفع عدد قتلى يوم الأربعاء إلى 20.

وذكر مسعفون أن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة يافا بحي التفاح بمدينة غزة أدت إلى اشتعال النيران في خيام وفصول دراسية. ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب إسرائيل على الهجوم على المدرسة.

وظل بعض الأثاث مشتعلا لعدة ساعات بعد الضربة بينما كان الأفراد يبحثون داخل الفصول الدراسية التي كساها السواد وفي فناء المدرسة عن متعلقاتهم.

وقالت الشاهدة أم محمد الحويطي “فجـأة نايمين هيك، فجأة لقينا شي بينفجر فزينا نتطلع لقينا كل شي مولع الصف هذا مولع والصف هذا مولع الخيام… مش عارفين نشرد من النار كيف… وناس بتصرخ وتلاقيهم حاملين ناس فحم فحم حاملين الأطفال فحم وبيجروا وبيقولوا يا الله يا الله ملناش غيرك يا الله ايش بدنا نحكي غير يا رب وبس”.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين قتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة في أنحاء القطاع.

وبحسب السلطات الصحية في غزة فقد لقي أكثر من 1600 فلسطيني حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس آذار. كما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح وسط سيطرة إسرائيل على ما تسميه مناطق عازلة داخل القطاع.

* تدمير وحدة رعاية فائقة ونظام الألواح الشمسية

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء إن صاروخا إسرائيليا أصاب أيضا المبنى العلوي لمستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير وحدة العناية الفائقة ونظام الألواح الشمسية الذي يغذي المنشأة بالطاقة. ولم يسفر الهجوم على المستشفى عن مقتل أحد.

وأصبح نظام الرعاية الصحية في غزة على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على جميع الإمدادات إلى القطاع، بما في ذلك الوقود والكهرباء، منذ بداية شهر مارس آذار، عندما استأنفت العمليات العسكرية.

وتقول إن الحصار يهدف إلى الضغط على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يديرون غزة لإطلاق سراح 59 رهينة إسرائيليين متبقين تم أسرهم في هجمات أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أثارت الحرب. وتقول حماس إنها مستعدة لإطلاق سراحهم لكن فقط في إطار اتفاق ينهي الحرب.

وقالت وزارة الصحة إن العديد من القتلى والمصابين الفلسطينيين في الغارات العسكرية الإسرائيلية ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرق، إذ لا تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب القصف المستمر. كما أصابت الهجمات عشرات الجرافات والآلات المستخدمة لتطهير الطرق وإزالة الأنقاض وتنفيذ عمليات الإنقاذ.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إنه قصف 40 “مركبة تستخدم لأغراض هندسية” استُخدمت في “أعمال إرهابية0-0-ما في ذلك هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكانت بعض تلك المركبات الثقيلة متوقفة على الطريق والبعض الآخر داخل مرائب البلديات.

وقال ناصر محمد ناصر، وهو رجل من غزة يقف قرب هياكل مشوهة لجرافات وشاحنات مدمرة في جباليا، شمال القطاع، “الآليات عشان بتفتح الشوارع، بيطلعوا الشهداء من تحت الدور، سنة لليوم فيه ناس مطلعهومش من تحت الردم، الكباشات هدول إيجوم من الله إلنا عشان يقيموا الردم، اليوم هي هم دمروا الكباشات، إيش بدهم فينا؟ لوين بدهم يوصلونا يعني؟”.

وحتى قبل الهجوم الإسرائيلي يوم الثلاثاء، كان الفلسطينيون يشتكون من نقص المعدات الثقيلة ويتهمون إسرائيل برفض السماح بدخول المعدات إلى غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عن مقتل 1200 شخص ونقل 251 رهينة إلى غزة، بحسب السجلات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أفادت السلطات الصحية المحلية بمقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية.