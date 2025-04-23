مسعفون: 36 قتيلا في ضربات إسرائيلية على غزة بينهم 10 في مدرسة تؤوي نازحين

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من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – أفاد مسعفون بأن ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في شمال غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم الأربعاء كما استهدفت غارة أخرى مستشفى للأطفال فيما حث ثلاثة قادة أوروبيين إسرائيل على إنهاء حصارها وإدخال المساعدات.

وبحسب السلطات الصحية في غزة فقد لقي أكثر من 1600 فلسطيني حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس آذار. كما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح وسط سيطرة إسرائيل على ما تسميه مناطق عازلة داخل القطاع.

ومنذ بداية مارس آذار، تفرض إسرائيل حصارا على السلع الواردة إلى غزة، بما في ذلك الوقود والكهرباء.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشكل مشترك يوم الأربعاء إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وحثوا على استعادة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الوزراء في بيان مشترك “يجب ألا تُستغل المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية، ويجب عدم تقليص الأراضي الفلسطينية أو إجراء أي تغيير ديموغرافي بها”.

وذكر مسعفون أن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة يافا بحي التفاح بمدينة غزة أدت إلى اشتعال النيران في خيام وفصول دراسية. ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب إسرائيل على الهجوم على المدرسة.

وظل بعض الأثاث مشتعلا لعدة ساعات بعد الضربة بينما كان الأفراد يبحثون داخل الفصول الدراسية التي كساها السواد وفي فناء المدرسة عن متعلقاتهم.

وقالت الشاهدة أم محمد الحويطي “فجـأة نايمين هيك، فجأة لقينا شي بينفجر فزينا نتطلع لقينا كل شي مولع الصف هذا مولع والصف هذا مولع الخيام… مش عارفين نشرد من النار كيف… وناس بتصرخ وتلاقيهم حاملين ناس فحم فحم حاملين الأطفال فحم وبيجروا وبيقولوا يا الله يا الله ملناش غيرك يا الله ايش بدنا نحكي غير يا رب وبس”.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 36 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية بمختلف أنحاء غزة يوم الأربعاء.