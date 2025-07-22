مسعفون: 4 أطفال في غزة ماتوا جوعا

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – ذكر مسؤولون بوزارة الصحة في غزة أن رضيعا عمره ستة أسابيع وثلاثة أطفال آخرين ماتوا جوعا في القطاع الفلسطيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ أًصبح سوء التغذية والجوع أسرع فتكا بالفلسطينيين من أي وقت مضى منذ بداية الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وأضافوا أن الرضيع توفي في جناح بأحد المستشفيات في شمال القطاع، وذكروا أنه يدعى يوسف الصفدي. وتوفي الطفل عبد الحميد الغلبان (13 عاما) في مستشفى بمدينة خان يونس جنوب غزة. ولم يذكروا اسمي الطفلين الآخرين.

ويقول مسؤولو القطاع الطبي الفلسطيني إن ما لا يقل عن 101 شخص ماتوا جوعا منذ بداية الحرب، من بينهم 80 طفلا، ومعظمهم في الأسابيع القليلة الماضية. وجرى تسجيل 15 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتسيطر إسرائيل على جميع إمدادات المساعدات الواردة إلى القطاع الذي دمرته الحرب، حيث نزح معظم السكان عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء إن موظفي الوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

وأضاف في بيان “لا أحد بمنأى عن ذلك: يحتاج مقدمو الرعاية في غزة أيضا للرعاية، الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني يعانون من الجوع”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يعتبر نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة مسألة ذات أهمية قصوى”، ويعمل على تسهيل دخولها بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ونفى الجيش الاتهامات الموجهة إليه بمنع وصول المساعدات إلى غزة، واتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة المواد الغذائية، وهو ما تنفيه الحركة.