مسعفون فلسطينيون: قصف إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية بوسط غزة

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القاهرة يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسعفون إن الجيش الإسرائيلي واصل يوم الأربعاء الضغط العسكري على شمال قطاع غزة، حيث قصف أحد أحياء مدينة غزة وأمر سكان منطقة في وسط القطاع بإخلائها قبل توجيه ضربة لمسلحين يطلقون الصواريخ منها.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن غارات إسرائيلية على حي الشجاعية بمدينة غزة أودت بحياة ثمانية فلسطينيين على الأقل. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي كما لم تتضح حتى الآن تفاصيل عن قتلى الهجوم.

وفي مخيم البريج بوسط غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا بمنطقة أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء. وحذر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي في وقت سابق سكان البريج من ضرورة إخلاء المنطقة قبل توجيه ضربة وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 17 فلسطينيا على الأقل قُتلوا يوم الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وبلدة جباليا في وسط وشمال قطاع غزة.

ولم يرد بعد تأكيد من مسؤولي الصحة في غزة.

وأُخليت أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا الشمالية من السكان قبل تدميرها، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وتقول إسرائيل إن عملياتها المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا في شمال غزة تهدف إلى منع مسلحي حماس من معاودة تنظيم صفوفهم. ويقول الجيش إن التعليمات التي وجهها للمدنيين بإخلاء المنطقة تستهدف إبعادهم عن الأذى.

ويقول مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في أنحاء غزة غمرتها مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، ما ترك الناس معرضين للبرد، وتضررت ممتلكاتهم.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت في مقتل أكثر من 45500 فلسطيني. كما نزح معظم سكان القطاع الساحلي الصغير وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطقه.

أما الإحصاءات الإسرائيلية فتفيد بأن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.