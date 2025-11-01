مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

حضت سلطنة عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل تعليقها إثر الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران/يونيو، البلدين السبت على استئناف الحوار.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر “حوار المنامة” السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين “نريد أن نرى استئنافا للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة”.

وذكّر الوزير بأن بلاده استضافت خمس جولات من المحادثات بين واشنطن وطهران هذا العام. وقال “قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة التي كان من الممكن أن تكون حاسمة، أطلقت إسرائيل قنابلها وصواريخها في عمل تخريبي غير قانوني وفتاك”.

قطعت إيران والولايات المتحدة الروابط الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتشهد العلاقات بين الدولتين مذاك حالا من التوتر الدائم.

وتناولت المفاوضات التي جرت بوساطة من سلطنة عُمان البرنامج النووي الإيراني. لكنّ هذه المفاوضات توقفت بعد أن شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 حزيران/يونيو، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما ونفذت خلالها أيضا الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.

تشتبه الدول الغربية وإسرائيل، العدو اللدود للنظام الإيراني، في سعي إيران لتطوير أسلحة نووية.

غير أن طهران تنفي بشدة مثل هذه الطموحات، وتؤكد أنها تطور تكنولوجيا نووية لأغراض مدنية.

كذلك، دعا وزير الخارجية العماني دول الخليج إلى إعطاء الأولوية للحوار مع إيران والجهات الفاعلة الأخرى التي لطالما اعتُبرت منافسة في المنطقة.

وقال “على مر السنين، اكتفى مجلس التعاون الخليجي، في أحسن الأحوال، بمراعاة عزلة إيران والسماح بها. أعتقد أن هذا يجب أن يتغير”، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دور الوسيط تقليديا مع طهران.

وأضاف “تأمل عُمان منذ زمن بعيد في إنشاء آلية حوار أكثر شمولا مع مختلف دول المنطقة، بما في ذلك إيران والعراق واليمن”.

