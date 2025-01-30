مسلحون فلسطينيون يبدأون تسليم رهائن إسرائيليين في غزة

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من نضال المغربي وإميلي روز

القاهرة/القدس (رويترز) – بدأ مسلحون فلسطينيون يوم الخميس تسليم ثلاثة رهائن إسرائيليين في قطاع غزة مقابل إفراج إسرائيل عن 110 سجناء فلسطينيين في أحدث عملية تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولوحت المجندة آجام بيرجر لحشد من على منصة في جباليا شمال قطاع غزة قبل تسليمها للصليب الأحمر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي الرهينتين جادي موزيس (80 عاما) وأربيل يهود (29 عاما) وهما يتعانقان في وجود مسلحين ملثمين بزي أسود في موقع تبادل آخر في خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانا قد احتجزا خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 من تجمع نير عوز السكني.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي على تيليجرام في وقت سابق إن الحركة “أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن من المتوقع نقل الرهائن إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في إسرائيل لكن ذلك قد يتغير بناء على فحص الأطباء لهم فور تسلمهم.

وبدأ إسرائيليون في الاحتشاد في ما أصبحت تسمى ساحة الرهائن في وسط تل أبيب والتي تحولت لموقع رئيسي لجهود حملات المطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني جرى إطلاق سراح ثلاث مدنيات وأربع مجندات مقابل الإفراج عن 290 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

واحتجز أكثر من 250 رهينة خلال هجوم حماس في 2023. وأُطلق سراح نصفهم تقريبا في الشهر التالي لبداية الحرب في هدنة قصيرة، كانت الوحيدة التي أعلنت خلال الحرب، وحررت إسرائيل بعضهم واستعادت جثث آخرين خلال القتال.

وتقول إسرائيل إن هناك 90 لا يزالون محتجزين في القطاع من بينهم نحو 30 قدرت أنهم لقوا حتفهم.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل عشرات الآلاف وحولت أغلب القطاع الساحلي الضيق إلى ركام.