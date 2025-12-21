مسلحون يقتلون تسعة أشخاص في جنوب افريقيا (حصيلة محدثة)

قتل رجال مسلحون تسعة أشخاص وأصابوا عشرة آخرين بجروح قرب جوهانسبرغ، بحسب ما أفادت الأحد الشرطة في جنوب إفريقيا في حصيلة محدثة للجريمة.

ولم تُعرف بعد دوافع هذه الجريمة التي وقعت في حانة ثم في الخارج في شارع في بيكيرسدال على بعد أربعين كليومترا من العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.

وأشارت الشرطة في بيان بعد تقديم حصيلة مراجعة بتسعة قتلى بدلا من عشرة كما أعلنت سابقا إلى أن “بعض الضحايا قتلوا اعتباطيا في الشارع من رجال مسلحين لم تحدد هوياتهم بعد”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن السلطات لا تملك حتى الآن “معلومات مفصّلة” عن هوية مطلقي النار.

وأفادت قوى الأمن بأنها أطلقت عملية للبحث عن المهاجمين .

وتعاني جنوب إفريقيا من انتشار الجريمة وفساد تقوده شبكات منظمة.

ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، ولكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة.

وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر، هاجم رجال مسلحون منزل عمال في بريتوريا وقتلوا 11 شخصا من بينهم طفل في الثالثة من العمر، وفقا للشرطة. وكان المنزل يضم حانة.

وحصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر، وفق بيانات الشرطة، في هذا البلد البالغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

