مسلحون يقتلون 6 في تل أبيب قبل دوي صفارات الإنذار بقليل

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة آخرون يوم الثلاثاء حين نزل مسلحان من قطار في تل أبيب وفتحا النار على الركاب قبل أن تقتلهما قوات أمن ومدني مسلح.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي لكن لم تعلن أي فصائل فلسطينية مسلحة أو جماعات مسلحة أخرى مسؤوليتها عن الهجوم. وبعد وقت قصير من الهجوم، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية حين أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل.

وتعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى منذ أشهر مع اقتراب مرور عام على اندلاع الحرب في غزة، ومع تصاعد الصراع في لبنان الذي سيستدرج إيران فيما يبدو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية مسلحين يترجلان من قطار ويطلقان النار على الناس على الرصيف. وقالت الشرطة إنه إلى جانب القتلى الستة أصيب تسعة أشخاص على الأقل بإصابات متفاوتة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عددا من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ومنهم من كانوا فاقدين للوعي.

وبعد دقائق فحسب من الهجوم، دفعت صفارات الإنذار الإسرائيليين إلى الهرب إلى الملاجئ، بينما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ ثأرا لقتل إسرائيل بعض القادة البارزين في تحالفها المعروف باسم محور المقاومة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن مجالات سياسية مهمة تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، إن المهاجمين فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف في بيان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إنه سيطالب في مجلس الوزراء بترحيل أفراد عائلات المشتبه بهما إلى غزة وتدمير منزليهما.

وبدأت الحرب في غزة قبل عام تقريبا حين شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وشنت إسرائيل بعدها حملة عسكرية على قطاع غزة، تقول سلطاته الصحية إنها أودت بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني، كما دمرت القطاع.

وتقاتل إسرائيل أيضا جماعة حزب الله في لبنان لوقف الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل، وفي هذه الجبهة، قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي في ضربة جوية على بيروت.