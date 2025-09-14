The Swiss voice in the world since 1935
مسودة قرار القمة العربية: هجوم إسرائيل على الدوحة يهدد جهود تطبيع العلاقات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة (رويترز) – ذكرت مسودة قرار محدثة للقمة العربية الإسلامية المقررة في قطر يوم الاثنين أن هجوم إسرائيل على الدوحة الأسبوع الماضي وغيرها من التصرفات تهدد جهود تطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وأكدت المسودة مجددا أن “الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واستمرار أعمال إسرائيل العدائية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسات التوسعية، يُهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، ويهدد كل ما تم تحقيقه في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية”.

(تغطية صحفية آندرو ميلز -إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

