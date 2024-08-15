مسيرة إسرائيلية تقتل اثنين من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة قتلت اثنين من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابين قتلا في مخيم بلاطة على مشارف مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن سبعة أصيبوا أيضا من بينهم امرأة وفتاة تبلغ من العمر 12 عاما.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول، إذ زادت المداهمات الإسرائيلية وتصاعدت وتيرة عنف المستوطنين اليهود كما ارتفع أيضا عدد الهجمات التي ينفذها فلسطينيون في الشوارع.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 620 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدأت الحرب في غزة.

وبعض هؤلاء القتلى مسلحون لكن آخرين كانوا شبانا وفتية يرشقون القوات بالحجارة أو مدنيين لم يشاركوا في أي مواجهات.

وقتل 30 إسرائيليا على الأقل من الجنود والمدنيين في هجمات فلسطينية في القدس والضفة الغربية في ذات الفترة.