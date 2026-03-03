مسيرة تصيب خزان وقود بميناء الدقم العماني

3 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر أمني أن عدة طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في ميناء الدقم التجاري اليوم الثلاثاء، وذلك في اليوم الرابع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي ردت باستهداف دول مجاورة.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم من توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية، في حين علقت السعودية الإنتاج في أكبر مصفاة لديها.

وتوقفت حقول غاز إسرائيلية رئيسية، منها ليفياثان، كما توقف معظم الإنتاج في إقليم كردستان العراق، مع استمرار إيران في استهداف البنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة والموانئ والمطارات، خلال الأيام الماضية.

وكانت سلطنة عمان تتوسط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي قبل الهجمات على إيران.

وقالت الوكالة إنه تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل خسائر بشرية. كانت الدقم قد استهدفت أيضا بطائرتين مسيرتين يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة عامل. ولم تتعرض عمان لهجمات يوم السبت، وهو اليوم الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الاثنين باندلاع حريق إثر استهداف محطة خزانات الوقود في مصفح بطائرة مسيرة، دون أن يؤثر ذلك على عملياتها.

وتدير شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عملاق النفط الحكومي، منشأة في مصفح يتم من خلالها نقل الوقود بالشاحنات وعبر شبكة أنابيب تمتد على 1600 كيلومتر.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)