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مسيرة في دكار من أجل لبنان وغزة

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تجمع حوالى مئة متظاهر السبت في العاصمة السنغالية دكار في مسيرة من أجل السلام والعدالة في لبنان وغزة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وخلال هذه المسيرة التي امتدّت على نحو 1,5 كيلومتر بالقرب من وسط مدينة دكار وأقيمت بمبادرة من الجالية اللبنانية في السنغال، أطلق المتظاهرون شعارات من قبيل “إسرائيل مجرمة” و”حرّروا لبنان”.

ورفع المشاركون أيضا لافتات تندّد بالحرب في غزة.

وصرّح زاهر زيدان، أحد الناطقين باسم المتظاهرين، لوكالة فرانس برس “لا يمكننا ألا أن نتعاطف مع معاناة هؤلاء الذين يرون بلدهم يمزّق كلّ يوم. وقد حان الوقت كي يتوقّف العنف. ونحن نسير للتنديد بالظلم”.

واعتبر أن “الحرب في لبنان وغزة مأساة لا توصف. هي إبادة جماعية”.

اتّسعت رقعة الحرب التي تمزّق غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى لبنان حيث أطلقت إسرائيل في 30 أيلول/سبتمبر عمليات برّية في جنوب البلد في موازاة قصف جويّ على مواقع لحزب الله الموالي لإيران.

وتقول الدولة العبرية إنها تريد إبعاد التنظيم الشيعي من حدودها ووضع حد لإطلاق الصواريخ المتواصل منذ بداية الحرب في غزة، من أجل السماح بعودة حوالى 60 ألف نازح إلى شمال إسرائيل.

وقتل ما لا يقل عن 1418 شخصا في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

مج-مرب/م ن/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية