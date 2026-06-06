مسيّرات أوكرانية استهدفت روسيا مع اختتام منتدى اقتصادي في سان بطرسبورغ

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أعلنت روسيا السبت أنها اعترضت مئات المسيّرات الأوكرانية التي استهدفت أراضيها ولا سيما في منطقة سان بطرسبورغ حيث يختتم منتدى اقتصادي دولي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت على منصة “اكس” “حان الوقت لإنهاء الحرب، لكن رئيس روسيا يريد مواصلة القتال”، واصفا الضربات الأوكرانية على روسيا بأنها “عقوبات”.

واستهدف جزء كبير من هذه المسيّرات منطقة مدينة سان بطرسبورغ في جنوب غرب البلاد حيث اقيم المنتدى الاقتصادي الدولي الذي كان معروفا ب “دافوس الروسي” في إشارة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفاد حاكم المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبورغ ألكسندر دروزدينكو عبر تلغرام بأن أكثر من 140 طائرة مسيّرة أُسقطت فوق منطقة لينينغراد.

وأفاد بوقوع حريق ناجم عن الضربات في موقع تابع لوزارة الدفاع، ما أدى إلى إجلاء سكان، وأشار لاحقا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ومن المتوقع أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في وقت متأخر بعد الظهر.

وقال حاكم مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف “تعرضت سان بطرسبورغ لهجوم واسع نفذته مسيرات عسكرية” داعيا السكان إلى “البقاء في منازلهم وعدم الخروج”.

وأعلن مطار بولكوفو الدولي، الواقع في جنوب المدينة، تعليق حركة الملاحة الجوية موقتا، من دون تحديد السبب.

– “حرب خاسرة” –

واستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، وذلك غداة دعوة زيلينسكي إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.

وخلال افتتاح منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الاربعاء، قصفت مسيّرات أوكرانية منشأة نفطية وموقعا عسكريا متجاورين. واستُقبل الضيوف الوافدون إلى الفعالية بعمود من الدخان الأسود في الخلفية.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “نفترض أن الأعمال العدائية ستنتهي يوما ما. ولا شك أنها ستتوقف عندما نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”، رافضا إمكان لقاء زيلينسكي للتفاوض.

اندلعت الحرب في أوكرانيا إثر هجوم روسي واسع النطاق في شباط/فبراير 2022، وأسفرت عن مئات آلاف القتلى وملايين اللاجئين ودمّرت جزءا من البلاد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا السبت على منصة “اكس”، “برفضه عرض الرئيس زيلينسكي لإجراء مفاوضات سلام مباشرة، يكون (فلاديمير) بوتين قد أضاع فرصته للخروج من حربه الخاسرة. الأمور لن تزداد إلا سوءًا بالنسبة لروسيا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ما مجموعه 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق مختلفة في البلاد.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ ثماني مسيرات أسقطت فيما كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن ضربات استهدفت قاعدة كرونشتادت البحرية قرب سان بطرسبورغ التي تعرضت للقصف الأربعاء، ومستودع للوقود في مدينة أوست لابينسك، في منطقة كراسنودار الروسية، حيث أفادت السلطات المحلية باندلاع حريق امتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

واستهدفت موسكو أوكرانيا خلال الليل بـ272 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 249 منها، بحسب ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية السبت.

وأسفرت هذه الضربات الليلية عن مقتل شخصين في منطقة زابوروجيا في جنوب أوكرانيا، بحسب المسؤول العسكري المحلي إيفان فيدوروف.

وأسفرت ضربات صباحا عن جرح ثلاثة أشخاص في المنطقة نفسها بينهم فتى يبلغ عشرة أعوام، بحسب ما أفاد فيدوروف على تطبيق تلغرام ناشرا صورا تُظهر شقة مدمرة فيها ثقب ضخم في السقف.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك، قضى شخص وأصيب ثلاثة آخرون في كريفي ريغ التي استُهدفت “حوالى 30 مرة بالمسيرات والمدفعية”، بحسب ما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانزا.

وفي منطقة ميكولايف الجنوبية، قتل شخص وجرح أربعة آخرون في ضربات وقعت السبت، بحسب ما أفاد الحاكم العسكري المحلي فيتالي كيم.

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