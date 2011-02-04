مشاركة سويسرية في المنتدى الإجتماعي العالمي في داكار

وصل وفد سويسري يضم 55 شخصا إلى العاصمة السينغالية داكار عشية افتتاح أشغال المنتدى الإجتماعي العالمي في المدينة يوم الأحد 6 فبراير.
وأمكن للوفد الذي يتشكل من أعضاء في منظمات غير حكومية وبرلمانيين ونقابيين أن يستمع من صيادين محليين ومزارعين عن تفاصيل معاناتهم من عمليات الصيد المكثفة للأسماك والتغيير المناخي ونهب الأراضي.
ومن المتوقع أن يشارك السويسريون في خمس ورشات عمل على الأقل كما سيُخاطب عدد منهم المشاركين في المنتدى ومن بينهم أعضاء في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية وفي منظمة "نساء من أجل السلام عبر العالم" غير الحكومية وفي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (التابعة لوزارة الخارجية).
ويمثل المنتدى، الذي يصنف نفسه ضمن الحركات مناهضة للعولمة، حدثا سنويا يروج للتضامن والديمقراطية ولعالم أفضل. ويرى كثيرون أنه تحول شيئا فشيئا إلى ما يُشبه التكتل المضاد للمنتدى الإقتصادي العالمي (مقره جنيف).
وفي العادة، يلتئم المنتدى الإجتماعي العالمي في شهر يناير ليتزامن مع فعاليات الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس شرق سويسرا على أمل قيام وسائل الإعلام بتوفير تغطية متوازية لجهود ومقترحات الطرفين لحل المشاكل التي يُعاني منها العالم.
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