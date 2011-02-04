مشاركة سويسرية في المنتدى الإجتماعي العالمي في داكار

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2011 03:41 م 04 فبراير 2011 - آخر تحديث - 15:41

وصل وفد سويسري يضم 55 شخصا إلى العاصمة السينغالية داكار عشية افتتاح أشغال المنتدى الإجتماعي العالمي في المدينة يوم الأحد 6 فبراير.





وأمكن للوفد الذي يتشكل من أعضاء في منظمات غير حكومية وبرلمانيين ونقابيين أن يستمع من صيادين محليين ومزارعين عن تفاصيل معاناتهم من عمليات الصيد المكثفة للأسماك والتغيير المناخي ونهب الأراضي.

ومن المتوقع أن يشارك السويسريون في خمس ورشات عمل على الأقل كما سيُخاطب عدد منهم المشاركين في المنتدى ومن بينهم أعضاء في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية وفي منظمة "نساء من أجل السلام عبر العالم" غير الحكومية وفي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (التابعة لوزارة الخارجية).

ويمثل المنتدى، الذي يصنف نفسه ضمن الحركات مناهضة للعولمة، حدثا سنويا يروج للتضامن والديمقراطية ولعالم أفضل. ويرى كثيرون أنه تحول شيئا فشيئا إلى ما يُشبه التكتل المضاد للمنتدى الإقتصادي العالمي (مقره جنيف).

وفي العادة، يلتئم المنتدى الإجتماعي العالمي في شهر يناير ليتزامن مع فعاليات الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس شرق سويسرا على أمل قيام وسائل الإعلام بتوفير تغطية متوازية لجهود ومقترحات الطرفين لحل المشاكل التي يُعاني منها العالم.

swissinfo.ch مع الوكالات

وصلات

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مشاركة سويسرية في المنتدى الإجتماعي العالمي في داكار 04 فبراير 2011 - آخر تحديث - 15:41 وصل وفد سويسري يضم 55 شخصا إلى العاصمة السينغالية داكار عشية افتتاح أشغال المنتدى الإجتماعي العالمي في المدينة يوم الأحد 6 فبراير. وأمكن للوفد الذي يتشكل من أعضاء في منظمات غير حكومية وبرلمانيين ونقابيين أن يستمع من صيادين محليين ومزارعين عن تفاصيل معاناتهم من عمليات الصيد المكثفة للأسماك والتغيير المناخي ونهب الأراضي. ومن المتوقع أن يشارك السويسريون في خمس ورشات عمل على الأقل كما سيُخاطب عدد منهم المشاركين في المنتدى ومن بينهم أعضاء في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية وفي منظمة "نساء من أجل السلام عبر العالم" غير الحكومية وفي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (التابعة لوزارة الخارجية). ويمثل المنتدى، الذي يصنف نفسه ضمن الحركات مناهضة للعولمة، حدثا سنويا يروج للتضامن والديمقراطية ولعالم أفضل. ويرى كثيرون أنه تحول شيئا فشيئا إلى ما يُشبه التكتل المضاد للمنتدى الإقتصادي العالمي (مقره جنيف). وفي العادة، يلتئم المنتدى الإجتماعي العالمي في شهر يناير ليتزامن مع فعاليات الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس شرق سويسرا على أمل قيام وسائل الإعلام بتوفير تغطية متوازية لجهود ومقترحات الطرفين لحل المشاكل التي يُعاني منها العالم.