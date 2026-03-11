The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مشرع أمريكي يزيد من حدة تعليقاته المعادية للمسلمين رغم الانتقادات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 11 مارس آذار (رويترز) – زاد النائب الجمهوري الأمريكي آندي أوجلز من حدة تعليقاته أمس الثلاثاء بعد أن قال “لا مكان للمسلمين في المجتمع الأمريكي”، مما أثار تنديدا واسع النطاق ودفع إحدى جماعات الدفاع عن المسلمين إلى وصفه “بالمتطرف المعادي للمسلمين”.

ووصف مسؤولون كبار من الديمقراطيين، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، تلك التعليقات بأنها “مثيرة للاشمئزاز” وقائمة على معاداة للإسلام.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي يدافع عن المسلمين ويوثق التحيز ضدهم وضد العرب في الولايات المتحدة، إنه صنف أوجلز “متطرفا معاديا للمسلمين” بعد تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أوجلز على منصة إكس يوم الاثنين “لا مكان للمسلمين في المجتمع الأمريكي. التعددية كذبة”.

ودعا أمس الثلاثاء إلى طردهم من الولايات المتحدة. وقال “المسلمون غير قادرين على الاندماج؛ يجب أن يعودوا جميعا”.

وأرجع مدافعون عن الحقوق أسباب كراهية الإسلام على مدى سنوات إلى هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 والمشاعر المعادية للهجرة في الآونة الأخيرة وفكر تفوق العرق الأبيض وتداعيات حرب إسرائيل في غزة.

ونددت جماعات الدفاع عن المسلمين في السابق بتعليقات معادية للمسلمين أصدرها مشرعون جمهوريون، مثل النائب الأمريكي راندي فاين.

وانتقدوا حملة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على المهاجرين والاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

وأحجم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في تصريحات لصحفيين أمس الثلاثاء عن التنديد بتعليقات أوجلز.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية