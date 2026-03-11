مشرع أمريكي يزيد من حدة تعليقاته المعادية للمسلمين رغم الانتقادات

2دقائق

واشنطن 11 مارس آذار (رويترز) – زاد النائب الجمهوري الأمريكي آندي أوجلز من حدة تعليقاته أمس الثلاثاء بعد أن قال “لا مكان للمسلمين في المجتمع الأمريكي”، مما أثار تنديدا واسع النطاق ودفع إحدى جماعات الدفاع عن المسلمين إلى وصفه “بالمتطرف المعادي للمسلمين”.

ووصف مسؤولون كبار من الديمقراطيين، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، تلك التعليقات بأنها “مثيرة للاشمئزاز” وقائمة على معاداة للإسلام.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي يدافع عن المسلمين ويوثق التحيز ضدهم وضد العرب في الولايات المتحدة، إنه صنف أوجلز “متطرفا معاديا للمسلمين” بعد تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أوجلز على منصة إكس يوم الاثنين “لا مكان للمسلمين في المجتمع الأمريكي. التعددية كذبة”.

ودعا أمس الثلاثاء إلى طردهم من الولايات المتحدة. وقال “المسلمون غير قادرين على الاندماج؛ يجب أن يعودوا جميعا”.

وأرجع مدافعون عن الحقوق أسباب كراهية الإسلام على مدى سنوات إلى هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 والمشاعر المعادية للهجرة في الآونة الأخيرة وفكر تفوق العرق الأبيض وتداعيات حرب إسرائيل في غزة.

ونددت جماعات الدفاع عن المسلمين في السابق بتعليقات معادية للمسلمين أصدرها مشرعون جمهوريون، مثل النائب الأمريكي راندي فاين.

وانتقدوا حملة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على المهاجرين والاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

وأحجم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في تصريحات لصحفيين أمس الثلاثاء عن التنديد بتعليقات أوجلز.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)