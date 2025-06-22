مشرع إيراني: القصف الأمريكي يعطينا الحق في الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

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دبي (رويترز) – قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو على إكس يوم الأحد إن لطهران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة منها، وذلك عقب القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية.

وتنص المادة العاشرة على أن لأي عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا رأى أن أحداثا استثنائية عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر”.