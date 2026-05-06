مشرع إيراني: نص أكسيوس أقرب لقائمة أمنيات أمريكية منه إلى الواقع

دبي 6 مايو أيار (رويترز) – قال عضو بارز في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء إن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس ويتضمن نص مقترح أمريكي لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هو أقرب إلى قائمة أمنيات منه إلى الواقع.

وكتب إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان على منصة إكس “نص أكسيوس أقرب إلى قائمة أمنيات أمريكية منه إلى الواقع، لن يحقق الأمريكيون من حرب يخسرونها ما عجزوا عن تحقيقه من خلال المحادثات المباشرة”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)