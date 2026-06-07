مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية

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باريس/فيينا 7 يونيو حزيران (رويترز) – يطالب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وأرسلته إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اجتماع يعقد هذا الأسبوع، بأن تقدم إيران “معلومات دقيقة” عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

وورد في النص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الأحد أنه يتعين على إيران أن “تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات”، وأن “تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات” دون تأخير.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )