مصادر: أمريكا اعترضت 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية

لندن/نيودلهي 22 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت مصادر في قطاعي الشحن والأمن اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي اعترض ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، ويعمل على تغيير مسارها بعيدا عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا.

وتفرض واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي. وبعد مرور شهرين تقريبا على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، لا تزال بوادر استئناف محادثات السلام ضئيلة في ظل وقف إطلاق النار الهش.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع إمدادات النفط والغاز عن خمس العالم، مسببا أزمة طاقة عالمية. واستولت القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية وناقلة نفط خلال الأيام الماضية. وأعلنت إيران أنها سيطرت على سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز اليوم، بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة أخرى، في أولى العمليات من هذا القبيل التي تقوم بها منذ بدء الحرب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)