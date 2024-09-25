مصادر: أمريكا تقود جهودا جديدة لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

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من مايا الجبيلي وليلى بسام

بيروت (رويترز) – قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تقود جهودا دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.

وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحين لوقف إطلاق النار لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.

وقالت المصادر إن هذه ستكون المرة الأولى التي يجري فيها ربط الجبهتين ضمن جهود دبلوماسية أمريكية.

وقال مسؤول لبناني كبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله والمصدر المطلع على المحادثات إن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل الذي أعقبته الأعمال القتالية في المنطقة.

وتسعى واشنطن إلى احتواء التوتر في الشرق الأوسط منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.

ومنذ ذلك الحين، دأب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على القول بأن الجماعة لن توقف إطلاق النار على إسرائيل حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

* إسرائيل تكثف هجماتها

كثفت إسرائيل بشكل كبير حملتها العسكرية على حزب الله في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، إذ قتلت عدة قادة من الجماعة اللبنانية في هجوم يوم الجمعة ونفذت ضربات يوم الاثنين تقول السلطات الصحية اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 550 شخصا منهم 50 طفلا.

وقالت المصادر إن تكثيف الهجمات دفع إلى بذل جهود دبلوماسية لوقف الأعمال القتالية على الجبهتين.

وذكر المسؤول اللبناني الكبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله لرويترز أن حزب الله “منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان”.

وأضاف المسؤول اللبناني الثاني “إذا لم تجهزوا حزمة، فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق ولن تتوقف الحرب”.

وفي إشارة إلى تسريع الجهود الدبلوماسية، قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال بلبنان في وقت متأخر يوم الاثنين إنه سيتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات بشأن التطورات في الآونة الأخيرة. ولم يكن يعتزم الحضور قبل ذلك.