مصادر: أمريكا تهاجم معاقل يختبئ فيها قادة الحوثيين باليمن

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عدن/دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على العديد من الأهداف في أنحاء اليمن خلال ليل الثلاثاء، بما في ذلك محافظة صعدة التي تقول مصادر يمنية إنها مخبأ منذ فترة طويلة لقادة الحوثيين ومدينة الحُديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع 10 هجمات على مواقع مختلفة، منها مديرية الصفراء في صعدة. وتقول مصادر يمنية إن الصفراء التي توجد بها مخازن أسلحة ومواقع تدريب تعد أحد أهم معاقل الحوثيين العسكرية وأشدها تحصينا.

وبعد أسابيع من هدوء نسبي في ممرات الشحن بالبحر الأحمر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير كانون الثاني، حذر الحوثيون المتحالفون مع إيران في 12 مارس آذار من استئنافهم الهجمات على سفن إسرائيلية ردا على إغلاق إسرائيل معابر في غزة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، محذرا من عواقب وخيمة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، يرفض الحوثيون بقيادة عبد الملك الحوثي تقليص نطاق هجماتهم في البحر الأحمر. وتشن الجماعة هجمات متعددة على حركة الشحن الدولية فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم سيوسعون نطاق أهدافهم في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف “العدوان” على غزة.

وأعلنت الجماعة استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي دون تقديم دليل.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع دون تقديم أدلة أنه “نفذتِ القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعددا من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجومِ (الأمريكي)”.